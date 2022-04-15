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هنية يهاتف مسؤولين في المخابرات المصرية لمتابعة الأوضاع الخطيرة في القدس والأقصى

هنية يهاتف مسؤولين في المخابرات المصرية لمتابعة الأوضاع الخطيرة في القدس والأقصى
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

تتواصل منذ صباح اليوم الجمعة، الجهود السياسية التي يقودها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية لوقف الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

العالم ـ فلسطين

وقال بيان صادر عن حركة حماس إن هنية هاتف المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية لمتابعة الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى التي يقوم بها الاحتلال في المسجد الأقصى ومناطق مختلفة من الضفة المحتلة، خاصة ما جرى فجر اليوم من اقتحام واعتداء على أبناء شعبنا داخل المسجد.

كما أكد أن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية لا يمكنهم تمرير مخططات الاحتلال بشأنه، محذرًا في الوقت نفسه من التداعيات المترتبة على هذه الممارسات والتي يتحملها الاحتلال وحده.

كما تلقى رئيس الحركة اتصالًا من السيد تور وينسلاند المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط الذي وجه دعوة لكل الأطراف بالعمل على احتواء ما يجري، موضحًا أن الأمم المتحدة تجري جهودًا واتصالات مكثفة لتهدئة الأوضاع وتحديدًا في المسجد الأقصى.

وأكد رئيس الحركة خلال الاتصال ضرورة رفع الأمم المتحدة الغطاء عن الممارسات الصهيونية العدوانية، وإلزام الاحتلال بشأن ما يجري الآن في المسجد الأقصى بأربع نقاط أساسية، أولها السماح للمصلين والمعتكفين بالوصول إلى المسجد الأقصى بحرية تامة وعدم الاعتداء عليهم داخل المسجد، والإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم فجر هذا اليوم وقبله، ووضع حد نهائي لقصة القرابين، ووقف عمليات القتل والاغتيال في جنين ومخيمها ومختلف أنحاء الضفة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه إذا استمر الاحتلال ستستمر مواجهته.

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