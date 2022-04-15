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الطيران الفيدرالي: الأجواء العراقية آمنة وصالحة للشركات العالمية

الطيران الفيدرالي: الأجواء العراقية آمنة وصالحة للشركات العالمية
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أوضحت وزارة النقل العراقية ،اليوم الجمعة،أسباب زيادة حركة الملاحة الجوية فوق العراق، فيما اكدت أن الطيران الفيدرالي يعدّ الأجواء العراقية آمنة وصالحة للشركات العالمية.

العالم - العراق

وقال الناطق باسم وزارة النقل حسين جليل لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن" الارتفاع الملحوظ بعدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية التي تخطت الـ 450 طائرة يومياً مقارنة بـذات الفترة من العام الماضي هو نتيجة للتوجيهات والمتابعة الميدانية لوزير النقل، إضافة الى جودة الخدمات الملاحية المقدمة من منتسبي الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية وبالأخص المراقبين الجويين في وحدات الرقابة الجوية والتزامهم بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي ICAO وحرصهم العالي على سلامة الأجواء العراقية لتصبح ممراً آمنا يربط شرق الأرض بغربها".

وتابع أن"عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية وصل الى أكثر من 450 طائرة يومياً مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي كانت 250 طائرة ،وذلك بعد أن قامت منظمة الطيران الفيدرالي FAA من خلال الاجتماعات المتعددة الإعلان من قبلها عن رفع إعلان الطيارين NOTAM الخاص بالفضاء الجوي العراقي حيث اعتبر الارتفاعات العالية من فوق 32000 قدم كارتفاعات آمنة وصالحة لمرور وعبور شركات الطيران العالمية في الأجواء العراقية ما زاد من حركة الملاحة الجوية وزاد من المردود المالي الى الشركة والوزارة وخزينة الدولة".

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