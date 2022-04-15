لماذا استخدم كيان الإحتلال ورقة القدس في هذا التوقيت؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين أشار ان عدوان القدس ليس عدوانا على جغرافيا بقدر ما هو عدوان على ضمائرنا جميعا وستبقى ضمائرنا مشغولة وكلام قائد الثورة الاسلامية الايرانية السيد علي الخامنئي (دام ظله) بان ضمائرنا ستبقى مشغولة حتى تتحرر القدس وكامل فلسطين، وهذه مهمة الجميع.

وأضاف مفتاح ان الكل يعلم بأن الثورة الاسلامية في ايران قد اختارت الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك ليكون "يوم القدس العالمي" نظرا لاهمية تلك المدينة وتلك المقدسات.

واعتبر المفتاح ان اليوم محور المقاومة بحالة استعداد تام ولن يستطيع الاحتلال ان يقدم على اي مغامرة ويجب أن تكون لدينا منظومة إعلامية لتبيين هذه الجرائم بحق الفلسطينيين.

وكان قد أدى نحو 50 ألف مصل، اليوم، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وانطلقت مسيرة حاشدة في المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة، حيث ندد المشاركون باقتحام الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه.

وجاءت صلاة اليوم إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى، واعتدائها على المعتكفين فيه، وشنّت حملة اعتقالات واسعة بين صفوفهم، إذ أُصيب 152 شخصا على الأقلّ، واعتُقِل نحو 400، خلال مواجهات اندلعت بين المصلين في المسجد الأقصى وبين قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد، بعد أداء صلاة الفجر.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة جموع الفلسطينيين 'للتوجه لنقاط الاحتكاك والتماس إسنادا لأهلنا في القدس، وردا على انتهاكات الاحتلال بحق المصلين في المسجد الأقصى'.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في محيط الأقصى وعند الحواجز المنتشرة على مداخله والتي تضاف إلى تلك الحواجز التي تعزل مدينة القدس عن الضفة الغربية.

ويؤدي أغلب الوافدين إلى الأقصى الصلاة في ساحات المسجد وتحت الأشجار لانعدام وسائل الوقاية من الحر، نظرا لمنع الاحتلال أي تغييرات أو أعمال داخل المسجد.

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