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الإحتلال يعتدي على المرابطين للمسجد الأقصى المبارك

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

منذ الساعات الاولى لفجر الجمعة الثانية من رمضان المبارك اعتداء كبير من قبل القوات الخاصة وافراد شرطة الاحتلال على المرابطين الذي جاؤوا من كل الارض الفلسطينية للدفاع عن المسجد الاقصى المبارك.

العالم - مراسلون

مئات الجرحى والمعتقلين الذين تعرضوا للحصار والضرب واستنشاق الغاز السام وقنابل الصوت ناهيك عن التدمير الذي تعرض له المسجد القبلي.

وصول عشرات الالاف من الفلسطينين المصلين الى محيط المسجد الاقصى والى ابوابة المغلقة أجبر الاحتلال على التراجع وفتح كافة الابواب للمصلين الذين ادو صلاة الجمعة وصلاة الغائب على شهداء جنين وكل فلسطين هاتفين ضد المحتل رافعين علم فلسطين وسط رحاب الاقصى المبارك.

ورغم تواجد الاحتلال المكثف بمحيط المسجد الاقصى وحواجزه الا ان الشباب المقدسي والمرابطين تمكنوا. من. الوصول الى مركز الشرطة بباحات الاقصى المبارك ومحاصرته وازالة اللافتات الخاصه به.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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