الإحتلال يعتدي على المرابطين للمسجد الأقصى المبارك

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مئات الجرحى والمعتقلين الذين تعرضوا للحصار والضرب واستنشاق الغاز السام وقنابل الصوت ناهيك عن التدمير الذي تعرض له المسجد القبلي.



وصول عشرات الالاف من الفلسطينين المصلين الى محيط المسجد الاقصى والى ابوابة المغلقة أجبر الاحتلال على التراجع وفتح كافة الابواب للمصلين الذين ادو صلاة الجمعة وصلاة الغائب على شهداء جنين وكل فلسطين هاتفين ضد المحتل رافعين علم فلسطين وسط رحاب الاقصى المبارك.



ورغم تواجد الاحتلال المكثف بمحيط المسجد الاقصى وحواجزه الا ان الشباب المقدسي والمرابطين تمكنوا. من. الوصول الى مركز الشرطة بباحات الاقصى المبارك ومحاصرته وازالة اللافتات الخاصه به.

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