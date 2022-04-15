اميرعبداللهيان لهنية هاتفيا: الاعتداء على المصلين وانتهاك حرمة الاقصى من النتائج السيئة للتطبيع بين بعض الدول الاسلامية وكيان الاحتلال

قناة العالم
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مجلس علماء باكستان يدين اقتحام قوات الاحتلال للأقصى ويحملها كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة التي ستنتج عن استمرار مثل هذه الجرائم
مصادر فلسطينية: شبان يصدون هجوما للمستوطنين على المنطقة الجنوبية من بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، ويجبرونهم على الفرار
هنية يثني على الدعم الايراني المتواصل للشعب الفلسطيني ويطالب بزيادة الضغوط الدبلوماسية للدول الاسلامية لادانة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية
اميرعبداللهيان لهنية هاتفيا: يجب دعم الشعب الذي يدافع عن عزة وكرامة الامة الاسلامية وليس مغتصبي القدس وارض الشعب الفلسطيني الام
اميرعبداللهيان لهنية هاتفيا: الاعتداء على المصلين وانتهاك حرمة الاقصى من النتائج السيئة للتطبيع بين بعض الدول الاسلامية وكيان الاحتلال
اميرعبداللهيان لهنية هاتفيا: ما جرى في الاقصى المبارك دليل على حيوية المقاومة للشعب الفلسطيني المناضل وعجز الصهاينة
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يتصل برئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية هاتفيا ويدين انتهاك قوات الاحتلال لحرمة المسجد الاقصى
حرس الثورة:ظهور انتفاضة جديدة والحضور الملحمي والشجاع للشباب الفلسطيني في ساحة المقاومة اصبح كابوسا للصهاينة وحماتهم بالمنطقة وخارجها
مصادر فلسطينية: إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في الخليل
مراسل العالم: سلاح الجو السوري يستهدف مواقع يتحصن بها عناصر يُعتقد انهم ينتمون لتنظيم داعش بها في بادية معدان عتيق شرقي الرقة
اميرعبداللهيان لهنية هاتفيا: الاعتداء على المصلين وانتهاك حرمة الاقصى من النتائج السيئة للتطبيع بين بعض الدول الاسلامية وكيان الاحتلال
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
إبعاد الشيخ حسين نجاتي -2014
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣
أهم الأخبار
النووي الإيراني.. وورشة جديدة لتخصيب اليورانيوم
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢
مع الحدث
غليان الضفة وتعبئة غزة
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٥
أهم الأخبار
تعزيز العلاقات بين شعبي إيران وافغانستان من خلال تجاوز الفتن
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠
أهم الأخبار
صنعاء.. لا سلام دون رفع الحصار واحترام إرادة الشعب اليمني
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥
أهم الأخبار
إيران والقضية الفلسطينية.. دعم متواصل
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
إبعاد الشيخ حسين نجاتي -2014
ضبط وكر لتهريب وتدوير النفط في صلاح الدين بالعراق
الإطاحة بشقيق إرهابي عتيد غربي العراق
على شواطئ أستراليا .. اكتشاف مخلوق غريب بألوان رائعة
جدل واسع في مصر بعد ارتفاع أسعار أشهر أكلات البلاد بشكل غير مسبوق
البيت الأبيض: بايدن لن يتوجه إلى أوكرانيا
مقالات و تحليلات
هل سنشهد انتفاضة فلسطينية عارمة ضد الاحتلال؟
الجماعات الارهابية في سوريا والعراق بيادق بيد امريكا
صنعاء للمبعوث الأممي: لا كلام قبل رفع الحصار
واشنطن تبلور استراتيجيتها في سوريا: الفوضى استثمار دائم
هل تدعم السعودية حقا الإقتصاد اليمني؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.