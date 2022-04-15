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هنية يثني على الدعم الايراني المتواصل للشعب الفلسطيني ويطالب بزيادة الضغوط الدبلوماسية للدول الاسلامية لادانة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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