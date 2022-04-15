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ضبط وكر لتهريب وتدوير النفط في صلاح الدين بالعراق

ضبط وكر لتهريب وتدوير النفط في صلاح الدين بالعراق
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية شرطة الطاقة في العراق، اليوم الجمعة، ضبط وكراً لتهريب وتدوير النفط ومشتقاته في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

العالم - العراق

وقالت المديرية في بيان، إنه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، نفذت قوة مشتركة مكونة من مركز شرطة نفط صلاح الدين والفوج الخامس ومفرزة أمن الافراد والاستخبارات واجب مداهمة لوكر يستخدم في تهريب النفط ومشتقاته وتدويره بصورة غير رسمية في قضاء الشرقاط.

وقد أسفرت العملية عن ضبط خمسة خزانات حديدية وبراميل حديدية محملة بمنتوج نفطي وعدد من مضخات روبن التي تستخدم في تدروير المنتوج".

وأضافت، أنه "تم ضبط الخزانات والمواد وفتح تحقيق مفصل للوصول إلى أصحاب الوكر وملاحقتهم قضائياً".

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ضبط وكر لتهريب وتدوير النفط في صلاح الدين بالعراق

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