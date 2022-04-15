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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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كتائب حزب الله العراق تعلن جاهزيتها للدفاع عن المسجد الاقصى وتؤكد أنها ستقطع ايدي الصهاينة من المنطقة
حركة انصارالله اليمنية: تطورات فلسطين تحتم الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة عربدة كيان العدو وفي مواجهة أنظمة التطبيع والخيانة
المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية: نحيي الشعب الفلسطيني على تصديه البطولي للغطرسة الإسرائيلية
المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية: ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين والانتهاكات المتكررة لحرمة وقداسة الأقصى الشريف
مجلس علماء باكستان يدين اقتحام قوات الاحتلال للأقصى ويحملها كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة التي ستنتج عن استمرار مثل هذه الجرائم
مصادر فلسطينية: شبان يصدون هجوما للمستوطنين على المنطقة الجنوبية من بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، ويجبرونهم على الفرار
هنية يثني على الدعم الايراني المتواصل للشعب الفلسطيني ويطالب بزيادة الضغوط الدبلوماسية للدول الاسلامية لادانة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية
مجلس علماء باكستان يدين اقتحام قوات الاحتلال للأقصى ويحملها كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة التي ستنتج عن استمرار مثل هذه الجرائم
مصادر فلسطينية: شبان يصدون هجوما للمستوطنين على المنطقة الجنوبية من بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، ويجبرونهم على الفرار
هنية يثني على الدعم الايراني المتواصل للشعب الفلسطيني ويطالب بزيادة الضغوط الدبلوماسية للدول الاسلامية لادانة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية
المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية: ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين والانتهاكات المتكررة لحرمة وقداسة الأقصى الشريف
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش
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