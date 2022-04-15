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حرس الثورة الاسلامية يدين اعتداءات كيان الاحتلال على المسجد الأقصى

حرس الثورة الاسلامية يدين اعتداءات كيان الاحتلال على المسجد الأقصى
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

ندد الحرس الثوري الإسلامي، في بيان، اعتداءات الكيان الصهيوني الوحشية والإجرامية على المسجد الأقصى ، ووصف اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الجديدة والشجاعة بمثابة كابوس للصهاينة وأذنابهم.

العالم- ايران

وبحسب مكتب العلاقات العامة التابع للحرس الثوري الإيراني، ورد في جانب آخر من البيان: "تصاعدات وتيرة اعتداءات الكيان الصهيوني وجرائمه بحق المسجد الأقصى المبارك والفلسطينيين العزل، خلال الأيام الأخيرة، بعد العمليات الاستشهادية التي نفذها المجاهدون الفلسطينيون المؤمنون في قلب الكيان ".

وأضاف البيان: "تدنيس القيم المقدسة لدى المسلمين والهجوم الوحشي على المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك والذي نفذته القوات العسكرية والأمنية التابعة للكيان الصهيوني باستخدام معدات عسكرية واستهداف المصلين الفلسطينيين العزل ماأسفر عن إصابة أكثر من 150 شخصًا محكوم عليها بالهزيمة ولن تترك أية تأثيرات على انتفاضة المجاهدين البطولية ، لكن الصهاينة سيواجهون كوابيس وتحديات أكثر خطورة مما مضى.

وشدد البيان على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بالتطورات الجارية في فلسطين والفظائع التي يرتكبها محتلو القدس الشريف في المسجد الأقصى والأراضي المحتلة الأخرى ومقاضاتهم في الاوساط الدولية.

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