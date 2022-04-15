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مشرعون أمريكيون يزورون تايوان ويحذرون الصين

مشرعون أمريكيون يزورون تايوان ويحذرون الصين
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

حذر السناتور الأميركي ليندسي غراهام الصين من أنها ستدفع ثمن "دعمها لروسيا" في خضم الحرب في أوكرانيا.

العالم - الأميركيتان

وحسب "أ ف ب" جاء ذلك خلال زيارة أعضاء في الكونغرس إلى تايوان، اليوم الجمعة، أكدوا خلالها رغبة واشنطن في عدم التخلي عن الجزيرة.

وأكد غراهام أن الولايات المتحدة تقف "إلى جانب تايوان" التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها وتقول إنها ستستعيدها وبالقوة إذا لزم الأمر.

وأضاف أن "التخلي عن تايوان سيعني التخلي عن الديموقراطية والحرية".

وحذر من أن الولايات المتحدة "ستبدأ في جعل الصين تدفع ثمنا أكبر لما تفعله في العالم. دعم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يجب أن يكون له ثمن".

وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات للدفاع عن تايوان في حالة وقوع هجوم صيني، أجاب غراهام أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

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