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تركيا توطن المسلحين على الاراضي المنهوبة في عفرين

تركيا توطن المسلحين على الاراضي المنهوبة في عفرين
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

بدأت القوات التركية خلال اليومين الماضيين، ببناء مجمع سكني جديد، في ناحية شرّان الواقعة شرق منطقة عفرين، التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل التي تدعمها بريف حلب الشمالي.

العالم - سوريا

ووفقاً المصادر اعلامية، فإن الآليات التركية باشرت عمليات بناء على أراضٍ زراعية كان تم الاستيلاء عليها في وقت سابق من أصحابها الأصليين، الذين أجبرتهم ممارسات القوات التركية على النزوح من المنطقة، وتفيد المعلومات بأن عملية البناء الجديدة ممولة بشكل مشترك بين قطر وتركيا.

ويهدف المجمع السكني الجديد بحسب المعلومات، إلى توطين دفعة جديدة من المسلحين الموالين لتركيا، ممن وصلوا في وقت سابق من أرياف دمشق وحمص، والذين تم وضعهم خلال الفترة الماضية ضمن مساكن مؤقتة في مدينة عفرين، كان قد تم الاستيلاء عليها أيضاً من أصحابها الأصليين بعد إجبارهم على النزوح تحت وطأة التهديد بالقتل أو الاعتقال.

ويعد البناء السكني الجديد الذي يتم بناؤه حالياً، الثامنة عشر من نوعه الذي تبنيه تركيا ضمن المناطق التي تسيطر عليها في ريف حلب الشمالي، وتحديداً في منطقتي عفرين وأعزاز وتم تمويل البناء من بعض دول مجلس التعاون.

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