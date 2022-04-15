الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-04-2022

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 15-04-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'أنصار الله' تدين انتهاكات الاحتلال في مسجد الأقصى

224 إصابة برصاص الاحتلال في مواجهات القدس والضفة اليوم

هل سيخرج صندوق النقد الدولي لبنان من سقوطه الاقتصادي؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-04-2022

حصار قسد لأهالي القامشلي.. اهداف ونوايا!

صندوق النقد الدولي.. حل أم تأزيم؟