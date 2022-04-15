الأسر الألمانية ستتحمل تكلفة إضافية مرتفعة لشراء الغاز هذا العام

العالم - أوروبا

التقييم الصادر اليوم الجمعة، استند إلى عوامل ما قبل الزيادة الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، لذلك "من غير المرجح أن يكون ارتفاع الأسعار هذا نهائيا"، حسبما أشارت البوابة، نقلا عن اتحاد صناعات الطاقة والمياه الألماني.

ونصحت البوابة الألمان بالبدء في ادخار مبالغ صغيرة كل شهر للمدفوعات الإضافية القادمة، وتوفير الطاقة عن طريق عزل النوافذ وتركيب منظمات الحرارة الذكية.

في بداية العام، تلقت ألمانيا ما يقرب من 55% من وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا، وفي الوقت الحالي، انخفضت هذه الحصة إلى 40%.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن صادرات الطاقة الروسية إلى الغرب ستنخفض في المستقبل المنظور، وإنه من الضروري إعادة التوجيه إلى الأسواق الأخرى.