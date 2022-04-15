الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن.. العدوان يرتكب 55 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية

اليمن.. العدوان يرتكب 55 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 55 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم-اليمن

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات العدوان تمثلت في 45 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، الجوف، حجة، صعدة، الحديدة، البيضاء، عمران، المحويت وما وراء الحدود.

ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان، استهدفوا بأربعة صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد والنقعة السفلى والبلق الشرقي بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي بمأرب.

وأكد المصدر أنه تم تسجيل ثمانية خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب والجوف والضالع.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الامم المتحدة تكشف عن تقدم في قضية تبادل الأسرى في اليمن

صنعاء.. لا سلام دون رفع الحصار واحترام إرادة الشعب اليمني

الإفراج عن 100 مليون دولار لسبع دول لمواجهة أزمة مرتبطة بأحداث أوكرانيا

خروقات الهدنة مستمرة وصنعاء ترفض مجلس بن سلمان الرئاسي 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سيبقى اولى القبلتين وثالث الحرمين... ميقاتي يدين اقتحام الإسرائيليين للمسجد الأقصى

اليمن.. العدوان يرتكب 55 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية

124 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. اعتداء اسرائيلي وحشي على اهالي المعتقلين بالقدس

60 جمعية تونسية تدعو سعيّد لإجراء حوار وطني دون إقصاء أي طرف

بالفيديو.. المجلس الثوري لحركة الإنتفاضة: القدس والأقصى خط أحمر