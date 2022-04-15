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سيبقى اولى القبلتين وثالث الحرمين...

ميقاتي يدين اقتحام الإسرائيليين للمسجد الأقصى

ميقاتي يدين اقتحام الإسرائيليين للمسجد الأقصى
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

أدان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "بشدة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلية المسجد الاقصى وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين".

العالم ـ لبنان

وأشار ميقاتي في بيان الى أنها "ليست المرة الاولى التي تنتهك فيها قوات الاحتلال مقدساتنا، وتعتدي على المسجد الاقصى والمصلين فيه في يوم الجمعة المبارك".

وتابع: "امام اعين العالم الساكت على جريمة متمادية تهدف الى تغيير وجه القدس العربي وفرض امر واقع بقوة السلاح والغطرسة. الا ان مسار التاريخ لا يمكن ان يحقق للغاصب المحتل مبتغاه، وسيبقى المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. واذا كان للباطل جولة فللحق الف جولة".

منذ الساعات الاولى لفجر الجمعة الثانية من رمضان المبارك اعتدت القوات الخاصة و شرطة الاحتلال على المرابطين الذي جاؤوا من كل الارض الفلسطينية للدفاع عن المسجد الاقصى المبارك. وتعرض المئات من المصلين للحصار والضرب واستنشاق الغاز السام و قنابل الصوت ناهيك عن التدمير الذي تعرض له المسجد القبلي.

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