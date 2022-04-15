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رئيس الوفد الوطني:التحرك الأمريكي في البحر الأحمر في ظل الهدنة يناقض زعم واشنطن دعمها للهدنة بل هي تسعى لتكريس العدوان والحصار على اليمن

الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

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اليمن.. رئيس الوفد الوطني يعلق على التحرك الأمريكي في البحر الأحمر

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