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مقدونيا الشمالية تطرد 6 دبلوماسيين روس

مقدونيا الشمالية تطرد 6 دبلوماسيين روس
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

للمرة الثانية منذ أقل من شهر، أعلنت حكومة مقدونيا الشمالية، عن ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس العاملين في أراضيها.

العالم-اوروبا

وأكدت وزارة خارجية مقدونيا الشمالية أنها استدعت يوم الجمعة السفير الروسي لدى سكوبيه، سيرغي بازدنيكين، وأبلغته بقرارها إعلان ستة دبلوماسيين من طاقم السفارة شخصيات غير مرغوب فيها.

وأدعت الوزارة أنها تلقت معلومات من الجهات المختصة تشير إلى تورط هؤلاء الدبلوماسيين الروس في "أنشطة تتناقض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وطالبت الوزارة هؤلاء الدبلوماسيين بمغادرة أراضي البلاد في غضون خمسة أيام.

وكانت حكومة مقدونيا الشمالية قد أعلنت عن ترحيل خمسة دبلوماسيين روس آخرين في 28 مارس الماضي.

وإجمالا، أعلنت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبعض حلفائهما في العالم عن ترحيل نحو 300 دبلوماسي روسي، منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

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مقدونيا الشمالية تطرد 6 دبلوماسيين روس

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