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طائرة مجهولة تقصف نقطتين للحشد الشعبي في نينوى

طائرة مجهولة تقصف نقطتين للحشد الشعبي في نينوى
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

افاد مصدر امني عراقي، يوم الجمعة، ان طائرة مجهولة قصفت نقطتين للحشد الشعبي وتلحق أضرار في الأرواح والماديات.

العالم-العراق

وقال المصدر، انه "طائرة مجهولة قصفت نقطتين عسكريتين لـلواء 87 من الحشدي الشعبي بين سد دوريان في ناحية زمار شمال محافظة نينوى".

واضاف ان "لم يعرف لحد الان حجم الخسائر بالارواح والمعدات جراء هذا القصف او الجهة المسؤولة عن هذه العملية".

في السياق، اكد مصدر بقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي ان "طائرة مسيرة مجهولة قامت بقصف مقر الفوج ٧٨ للحشد الشعبي في قضاء سنجار غرب الموصل ، وقد أدى الحادث الى إصابة معاون آمر الفوج" .

هذا وقالت خلية الاعلام الامني العراقي في بيان انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام انباء عن سقوط قتلى وجرحى بقصف نفذته طائرة مسيرة مجهولة على مواقع تابعة للفوج ٧٨ حشد عشائري في ناحية زمار غربي نينوى وهذه المعلومات غير صحيحة".

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