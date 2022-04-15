شعبية جو بايدن تنخفض بشكل قياسي

العالم-الامريكيتان

وأوردت الشبكة البيانات التي تفيد بأن مستوى الثقة بجو بايدن بين الأمريكيين وصلت إلى 41% هذا الأسبوع، حسب نتائج تحليل بيانات الاستطلاعات التي أجرتها 4 مؤسسات كبرى لدراسة الرأي العام.

وأظهرت بيانات أحد الاستطلاعات شعبية بايدن عند مستوى 33% فقط.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن ذلك يشكل "مؤشرات سيئة للغاية"، مضيفة أن مستوى الثقة بالرئيس السابق دونالد ترامب كانت عند 42% في المرحلة ذاتها من ولايته الرئاسية.

وأضافت "سي إن إن" أن مثل هذه البيانات من 3 أو 4 مؤسسات لدراسة الرأي العام دليل على أن "لدينا رئيسا يواجه مشاكل كبيرة"، حسب تقييمها.