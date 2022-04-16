حميدتي: نحن لا نرفض الوفاق والسودان لن يسير إلى الأمام إلا بالاتفاق

العالم - السودان

وقال دقلو، في احتفالية نظمتها جمعية "شباب البناء والتعمير"، إن المدنيين والعسكريين كلهم أبناء وطن واحد، لكن البعض فرقنا إلى مدنيين وعسكريين من أجل أن يجد له موطئ قدم.

وأضاف: "نريد أن نخوض الانتخابات متفقين وليس مختلفين، ونريد ديمقراطية حقيقية، فالثورة التي انحزنا لها لم تنته، ولكنها ليست ثورة الأحزاب والانتهازيين والابتزاز، هي ثورة العدالة والقانون والمساواة بين الناس".

وأعرب عن اعتذاره لكل من يواجه مشكلات في الخدمات المقدمة للشعب السوداني، وخصوصا خدمات الكهرباء والمياه، لافتا إلى أن الدعم الخارجي الذي أتى للسودان بعد الثورة كان ينبغي أن يوجه إلى تحسين الخدمات.

وأشار إلى أن مجلس السيادة ليس تنفيذيا، وحتى بعد قرارات 25 أكتوبر الماضي وضعت أمامه العراقيل، لافتا في هذا الصدد إلى المظاهرات والحواجز المستمرة لإغلاق الشوارع.

وشدد على أن التغيير الذي تم في 25 أكتوبر الماضي كان الكل متفق عليه، موضحا أن السودان ينتظر الوفاق منذ عامين ونصف، ورغم ذلك لا وفاق حادث حتى الآن، هناك انقسام وتشفي، والبلد لا يبنى بالانتقام والتشفي.

وقال حميدتي: "هناك من يتسلط على الناس كي يجد له موطئ قدم، وعلى الجميع نبذ الجهوية والعنصرية والقبلية لبناء السودان".

وتوقع تحسن سعر صرف العملة السودانية في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الكل يعمل الآن من أجل هذا الهدف، وطالب بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، ومعاقبة كل المضاربين في العملة.

وحضر الاحتفالية عدد من المسئولين السودانيين، ورجال المجتمع السوداني من رياضيين وفنانين وإعلاميين، وبدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم أبيات من الشعر، وبعدها تحدث عدد من أعضاء وقيادات منظمة "شباب البناء والتعمير" للتعريف بأهدافهم وتطلعاتهم للسودان في المرحلة المقبلة، كما كرمت "شباب البناء والتعمير"، حميدتي الذي ألقى كلمته في ختام الاحتفالية.