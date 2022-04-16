لماذا نهاية الحرب الأوكرانية لیست في مصلحة الأمريكيين؟

العالم - سبورتي

-كثفت الدول الغربية ، والأميركيون على وجه الخصوص ، خطابها ضد الكرملين، بينما كثفت في الوقت نفسه أجواء "التهویل من روسيا" في الساحة الدولية ، محاولين بطريقة ما تمهيد الأرضية اللازمة لتحقيق أهداف محددة في اطار حرب أوكرانيا.

-وفقا لتقارير وسائل الإعلام ، ارتفعت اسهم الشركات العسكرية الأمريكية بشكل كبير منذ بداية حرب أوكرانيا. في الوقت الحاضر ، ارتفعت أسهم شركة لوكهيد مارتن بنسبة 25 في المائة، واسهم شركة ريذم تكنولوجيز بنسبة 16.4 في المائة منذ بداية هذا العام. كما ارتفعت أسعار أسهم نورثروب جرومان وجنرال دايناميكس. كل هذه الزيادات حدثت في ظل "الحرب الأوكرانية" على وجه الخصوص.