السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس جيبوتي يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

رئيس جيبوتي يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أدان رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلية" للمسجد الأقصى، مطالبا المجتمع الدولي بموقف حازم لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

العالم - افريقيا

وقال جيله، في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نستنكر وندين بشدة اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للمسجد الأقصى المبارك، ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازم لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".

ويشهد المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس الشرقية حالة من الهدوء الحذر عقب المواجهات العنيفة التي اندلعت في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وقمع المصلين داخل المسجد القبلي.

وانسحبت قوات الأمن من باحات المسجد الأقصى، بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

روابط ذات صلة

العراق يدين بشدة اقتحام الأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين

الكشف عن فحوى الرسائل التي نقلتها "حماس" إلى الاحتلال عبر مصر

حرس الثورة الاسلامية يدين اعتداءات كيان الاحتلال على المسجد الأقصى

'أنصار الله' تدين انتهاكات الاحتلال في مسجد الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع ضحايا العاصفة "ميجي"فی الفلبین إلى 167

النجباء: نعلن ثـبات موقفنا إلى جانب شعب فلسطين

هنية يهاتف رئيس مجلس الامة الكويتي ويطلعه على جرائم الاحتلال

الجزائر ترحب بتنصيب أعضاء البرلمان الصومالي

رئيس جيبوتي يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

الصدر يدعو الخارجية العراقية لاستدعاء ممثل السويد..والسبب؟