رئيس جيبوتي يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

العالم - افريقيا

وقال جيله، في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نستنكر وندين بشدة اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للمسجد الأقصى المبارك، ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازم لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".

ويشهد المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس الشرقية حالة من الهدوء الحذر عقب المواجهات العنيفة التي اندلعت في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وقمع المصلين داخل المسجد القبلي.

وانسحبت قوات الأمن من باحات المسجد الأقصى، بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.