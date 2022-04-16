هنية يهاتف رئيس مجلس الامة الكويتي ويطلعه على جرائم الاحتلال

العالم - فلسطين

ودعا هنية ، مرزوق الغانم إلى ممارسة دوره الأصيل والممتد في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وإنكار هذه الجرائم المنافية لكل الأعراف والمعايير الدولية، والضغط على الاحتلال في كافة المحافل من أجل وقفها.

وأشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالمواقف الأصيلة لدولة الكويت أميرًا وحكومةً وبرلمانًا ومواقف رئيس البرلمان التي عبر عنها في مناسبات ومحافل مختلفة.

من جانبه أدان رئيس مجلس الأمة الممارسات الإسرائيلية وشدد على موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في ظل الممارسات الإسرائيلية بحقه.