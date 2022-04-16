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هنية يهاتف رئيس مجلس الامة الكويتي ويطلعه على جرائم الاحتلال

هنية يهاتف رئيس مجلس الامة الكويتي ويطلعه على جرائم الاحتلال
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي حيث وضعه في صورة التطورات الجارية في المسجد الأقصى المبارك، وعملية الاقتحام التي تمت فجر الجمعة من قبل قوات الاحتلال ومحاولات المستوطنين إدخال وذبح القرابين داخل المسجد.

العالم - فلسطين

ودعا هنية ، مرزوق الغانم إلى ممارسة دوره الأصيل والممتد في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وإنكار هذه الجرائم المنافية لكل الأعراف والمعايير الدولية، والضغط على الاحتلال في كافة المحافل من أجل وقفها.

وأشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالمواقف الأصيلة لدولة الكويت أميرًا وحكومةً وبرلمانًا ومواقف رئيس البرلمان التي عبر عنها في مناسبات ومحافل مختلفة.

من جانبه أدان رئيس مجلس الأمة الممارسات الإسرائيلية وشدد على موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في ظل الممارسات الإسرائيلية بحقه.

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