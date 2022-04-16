سياسي دنماركي ينتهك حرمة القرآن الكريم في السويد

العالم - خاص بالعالم

بالودان الذي جاء بمؤازرة من قبل الشرطة إلى منطقة يقطنها المسلمون، أشعل النار بالقرآن دون أن يعير اهتماما بالتنديدات الصادرة عن الحشد الكبير من المسلمين رغم مناشدت هؤلاء الشرطة، بعدم السماح للعنصري بالدوان بتنفيذ مخططه الاستفزازي الا ان الشرطة لم تستجب لذلك.

وعلى اثر ذلك اندلعت مواجهات بين الجالية المسلمة والشرطة في المدينة سرعان ما تحولت الى اعمال شغب اسفرت عن حرق عدد من سيارات الشرطة وقطع الطرق بالمنطقة، وامتدت المواجهات بين الشرطة والناشطين الى شوارع المدينة حيث فيما قام البعض منهم برمي عناصر الشرطة بالحجارة.

وأعلنت الشرطة السويدية إصابة عددا من عناصرها خلال أعمال شغب، تم نقلهم إلى المستشفى، والقاء القبض على شخصين.

رئيس حزب الألوان المختلفة السويدي، ميكائيل يوكسال، اتهم بالودان العنصري المعادي للمسلمين بمواصلة استفزازاته بحرق القرآن بمدن سويدية مختلفة تحت حراسة امنية مشددة، مؤكدا أن بالودان يختار على وجه الخصوص المناطق المكتظة بالمسلمين لتنفيذ استفزازاته، وأتهم الشرطة بالسماح له بذلك في بلد يدافع عن حقوق الانسان وحرية الدين والضمير.

وأعرب عن استغرابه من دعوة الشرطة المسلمين إلى مشاهدة حرق كتابهم المقدس أمام أعينهم.

غضب المسلمون في السويد واعمال الشغب التي حلت بالمدينة، اجبرت الشرطة على منع مظاهرة دعت إليها جماعات يمينية أوروبية، تسعى لتكوين حركة مناهضة لوجود الإسلام والمسلمين في أوروبا بحرق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لينشوبينغ السويدية مرة اخرى، وعلى الرغم من قرار المنع الا ان هذه المجموعة حاولة حرق المصحف في المدينة لكنها لم تنجح جراء مهاجمة محتجون للمجموعة لرفض هذه الظاهرة.

وكان من المقرر حصول تظاهرة أخرى لليمين المتطرف بقيادة "راسموس بالودان" في بلدة قريبة من نورشوبينغ، لكن تعذر تنظيمها أيضاً.