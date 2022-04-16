مراسل العالم يكشف تفاصيل الانفجار في مقر للحشد الشعبي

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في حوار مباشر، ان العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى، شهدت مساء امس الجمعة، تظاهرات احتجاجا على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

واضاف، أن المتظاهرين طالبو الاطراف والقوى السياسية المكونة للمشهد العراقي بالاسراع في تشكيل الحكومة والخروج من حالة الانسداد السياسي.

وتابع: مضى اكثر من ستة اشهر على الانتخابات التي شهدها العراق في العاشر من تشرين الاول عام 2021، وحتى الان القوى السياسية بمختلف انتماءتها وتوجهاتها غير قادرة على تشكيل حكومة عراقية، واختيار رئيسا للجمهورية؛ لهذا هناك ملفات عديدة تمس حياة المواطن العراقي بشكل مباشر، منها مشروع الموازنة للبلد، لم يتم تنفيذها بسبب عدم وجود حكومة عراقية مخولة بهذا الامر.

واشار مراسلنا الى ان حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي ليست مخولة في الاقرار او المضي بمشروع الموازنة.

واوضح مراسلنا، أن الاحتجاجات في بغداد مساء امس الجمعة قد تكون نقطة انطلاق لمظاهرات ستشهدها مدن عراقية مختلفة في الايام القادمة.

وحول قصف مقر الحشد الشعبي في نينوى قال مراسلنا، إن خلية الاعلام الامني العراقي نفت في بيان لها ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط شهداء وجرحى بقصف نفذته طائرة مسيرة مجهولة على الموقع التابع لفوج الـ78 للحشد العشائري في ناحية زمار غربي محافظة نينوى.

واوضح مراسلنا، أن ما حصل كان عبارة عن انفجار قنبلة تنوير عيار 60 ميلي، مما ادى الى اصابة احد المقاتلين باصابات بسيطة.

واشار مراسلنا الى ان الجهات المعنية في هذا الامر فتحت تحقيقا لكشف ملابسات هذه الحادثة.

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