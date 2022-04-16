أطعمة تناولها في السحور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد

العالم - صحة

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "health" العديد من الحيل والإضافات الغذائية التي تساهم بشكل كبير في فقدان الوزن الزائد، ومنها:

- البيض:

يعد من الأطعمة المناسبة للراغبين في التخلص من الوزن الزائد، لأنه يساهم بشكل كبير في تقليل الشعور بالجوع لفترات طويلة، ويعمل على شعورك بالامتلاء لفترة طويلة.

- الفول:

يعد من الأطعمة المميزة التي تحتوي على البروتين، الذي يحتاجه الجسم، لذا فتناولك له يقلل من شعورك بالجوع لفترات طويلة، وأيضا يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

- الزبادي:

يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالبروتين، والبوتاسيوم، والكالسيوم، واحتواؤه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية يجعله من الأطعمة الجيدة للتخلص من الوزن الزائد.