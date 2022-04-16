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أطعمة تناولها في السحور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد

أطعمة تناولها في السحور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

التخلص من الوزن الزائد يعد من الحيل التي يسعى لتحقيقها الكثيرون خاصة خلال شهر رمضان، والسبب قصر أو قلة عدد الساعات التي نتناول فيها الطعام، فبكل سهولة يمكنك التخلص من الوزن الزائد من خلال اتباع أو تناول أطعمة محددة خلال وجبة السحور، لأنها الوجبة المسئولة عن إمداد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها على مدار اليوم.

العالم - صحة

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "health" العديد من الحيل والإضافات الغذائية التي تساهم بشكل كبير في فقدان الوزن الزائد، ومنها:

- البيض:

يعد من الأطعمة المناسبة للراغبين في التخلص من الوزن الزائد، لأنه يساهم بشكل كبير في تقليل الشعور بالجوع لفترات طويلة، ويعمل على شعورك بالامتلاء لفترة طويلة.

- الفول:

يعد من الأطعمة المميزة التي تحتوي على البروتين، الذي يحتاجه الجسم، لذا فتناولك له يقلل من شعورك بالجوع لفترات طويلة، وأيضا يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

- الزبادي:

يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالبروتين، والبوتاسيوم، والكالسيوم، واحتواؤه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية يجعله من الأطعمة الجيدة للتخلص من الوزن الزائد.

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أطعمة تناولها في السحور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد

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