أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 16 أبريل 2022

جمهوري اسلامي ..

جنود الإحتلال الصهيوني يشنون هجوما وحشيا دمويا على المسجد الأقصى المبارك

جام جم ..

تل أبيب تلعب بالنار .. عدوان صهيوني غاشم على المسجد الأقصى

حمايت ..

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن حالة الإستنفار العام للتصدي للمحتلين الصهاينة

قدس ...

قائد فيلق القدس.. الكيان الصهيوني المهزوز في طريقه للسقوط والإنهيار

وطن امروز..

قائد فيلق القدس .. وتيرة زوال الكيان الصهيوني ستشهد المزيد من التسارع

كيهان..

التحالف السعودي يواصل إنتهاكاته للهدنة بإحتجازه ثلاث سفن تحمل الوقود لليمن

ايران ...

حركة أنصار الله تشترط خروج القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية لإيجاد أرضية إتفاق للسلام

اطلاعات ..

الجيش الأوكراني يغرق أكبر قطعة حربية بالأسطول الروسي بالبحر الأسود

افكار ..

وزارة الخارجية... جرائم الصهاينة البشعة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم تجسد ضعفهم

ابرار..

وزير الخارجية التركي يؤكد عزم أنقرة على توطيد العلاقات مع تل أبيب

عصر ايرانيان ..

مناورات صينية ضخمة في مضيق تايوان ردا على الإستفزازات الأمريكية

خراسان ..

ترحيب على الطريقة البريطانية باللاجئين بترحيلهم الى جمهورية رواندا بأفريقيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها ( رمضان مصيري لفلسطين )..العدوان الصهيوني الاخير على المسجد الاقصى كان متوقعا في الواقع في ظل الاستنفار العسكري والامني الصهيوني الواسع النطاق في الضفة الغربية المحتلة مع حول شهر رمضان المبارك الذي يرعب هذا الكيان .

إن شهر رمضان المبارك يحمل معه هذا العام مؤشرات واضحة لواقع تسارع وتيرة تداعي وإضمحلال الكيان الصهيوني حيث سبقت هجمات استشهادية فلسطينية في عمق فلسطين المحتلة وفي تل ابيب نفسها ايضا حلول هذا الشهر الفضيل , كما سبقته احداث جنين حيث تصدى الفلسطينيون ببسالة لقوات الاحتلال.

الامر الذي دفع بالكيان لاستنفار قواته والى ارتكاب حماقة استهداف المسجد الاقصى في محاولة بائسة لاستلام زمام المبادرة للسيطرة على الاوضاع . الا ان ماحدث عكس مدى عزم الفلسطنيين على التصدي للاحتلال كما ان تداعيات هذا العدوان قد تكلف تل ابيب ثمنا باهضا يفوق ما دفعته العام الماضي في احداث عدوانها على القدس ودخول صواريخ المقاومة بالالاف على الخط.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت بدورها عن العدوان الصهيوني الغاشم على المسجد الاقصى في افتتاحيتها ( خطأ الصهاينة الكبير ) .." الجريمة الصهيونية الاخيرة على المسجد الاقصى ستتمخض بالضرورة عن تداعيات بالغة الخطورة على الكيان الصهيوني وحماته وبيادقه في المنطقة ايضا".

إن جريمة الكيان البشعة بالمسجد الأقصى تعكس عمق هلعه من حلول شهر رمضان ومن يوم القدس العالمي.

ان هذا الكيان ارتكب خطئا فادحا بارتكابه لهذه الجريمة الدموية , فالفلسطينيون تصدوا بشجاعة لجنوده, وفصائل المقاومة بغزة اعلنت حالة استنفار عام لقواتها ولقدراتها الصاروخية للرد على هذه الجريمة وربما بشكل اوسع من ردها عليه العام الماضي في عمليات سيف القدس التي حولت الحياة بتل ابيب ومدن الكيان الاخرى الى جحيم باربعة الاف صاروخ.

جوان ..

في مقالها ( نيران تحت الرماد بمضيق تايوان) كتبت صحيفة جوان.." في الوقت الذي تستقطب فيه احداث وتطورات الحرب الروسية على اوكرانيا انظار واهتمامات العالم منذ نحو شهرين , هناك مؤشرات حول احتمال انفجار برميل بارود اخر في الجانب الاخر من العالم وفي مضيق تايوان بالذات.

الصين ردت على إرسال أمريكا وفدا من الكونغرس للعاصمة التايوانية تايبه بالقيام بمناورات واسعة بمضيق تايوان وهي مناورات تجسد نفاد صبر بكين ازاء الاستفزازات الامريكية خاصة بعد تصريحات للخارجية الامريكية دعت فيها الصين للاتعاظ مما اسمته بتجربة روسيا المريرة باوكرانيا وما ادت اليه من ردود فعل دولية واسعة النطاق ضد موسكو , وهي تصريحات حذرت الصين في الواقع من شن اي هجوم على تايوان.

ان على امريكا ان تدرك بان المقارنة بين الازمتين الاوكرانية والتايوانية خاطئة تماما ’ فالصين تعتبر تايوان جزء من اراضيها تاريخيا, وهذا يعني أن كل بلدان العالم قد لا تنظر لموضوع تايوان من زاوية الرؤية الامريكية بالضرورة.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( الإنتخابات الفرنسية ) ..فرنسا تستعد لاجراء جولة الاعادة او الجولة الثانية الحاسمة في الانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهية ولايته امانوئل ماكرون ومنافسته اليمينية مارين لوبان وسط توقعات بفوز هامشي لماكرون.. إن لوبان متهمة من خصومها بكونها ممثلة للتيار المتطرف بفرنسا ومتهمة أيضا بأن لها علاقات جيدة مع روسيا وبوتين.

وهذا ما يناور عليه ماكرون في مواجهتها لاقناع الناخب الفرنسي بان لوبان قد تقود فرنسا في متاهات , وبالطبع تنفي زعيمة حزب الجمعية الوطنية اليميني المتطرف هذه الاتهامات ملوحة بما تعتبره فشلا ذريعا لسياسات ماكرون الاقتصادية ولوعوده بايجاد حل واقعي لمشكلة الهجرة والمهاجرين .

ان فرنسا تقف على مفترق طرق ففوز ماكرون يعني مواصلة نفس سياساتها الحالية بشأن الاتحاد الاوروبي واوكرانيا وقضايا الهجرة والقضايا الداخلية الاخرى, وفوز لوبان يعني بدء الابتعاد عن الاتحاد الاوروبي ودخول فرنسا لمرحلة تصعيد الاجواء ضد المهاجرين وحتى ترحيلهم وضد المسلمين بشكل خاص وربما الى مدها لجسور علاقات اكثر دفئا مع روسيا .

سياست روز ..

حول احداث المسجد لاقصى كتبت صحيفة سياست روز في مقالها (المؤشرات الجديدة للمقاومة ) .. يتصدي الفلسطينيون بكل شجاعة وبسالة لقوات الاحتلال في المواجهات بالمسجد الاقصى والقدس بشكل عام والتي امتدت لمناطق اخرى بالضفة الغربية , وفصائل المقاومة اعلنت الانذار في صفوفها,وذلك في ابرز مؤشرين على على دخول مقاومة الشعب الفلسطيني لمرحلة جديدة تماما.

المرحلة الجديدة للمقاومة سحبت البساط من تحت أقدام محاولات الكيان وحماته والمطبعين معه وضع فلسطين على الهامش وعلى رفوف النسيان , فاحداث الاراضي الفلسطينية عكست تلاحم كل اجزاء التراب الفلسطيني , من الانتفاضات بالضفة والتي قد تتحول الى مسلحة والى فصائل المقاومة وصواريخها بغزة ومرورا بالعمليات الاستشهادية باراضي 1948 وحتى بقلب تل ابيب.