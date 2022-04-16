جمعية تتبرأ من تنظيم مبارايات دولية بمراكش بسبب مشاركة 'إسرائيل'

العالم - المغرب

وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن البطولة منظمة من طرف "شركة ربحية لا صلة لها بالهيئات المهنية للمحامين المغاربة".



وبحسب ما أفادت وکالة الاناضول، "تعلن جمعية هيئات المحامين بالمغرب للرأي العام الوطني والحقوقي والمهني أنها غير معنية بتنظيم هذه التظاهرة، كما تعلن رفضها المشاركة فيها نظرا لمحتواها التطبيعي مع الكيان الصهيوني المحتل".



وأوضحت أن رفضها المحتوى التطبيعي للتظاهرة نابع من خلال الفرق "الإسرائيلية" التي قد تشارك فيها وكذلك من خلال إمكانية رفع العلم "الإسرائيلي" أثناء هذه التظاهرة».



وطالبت الجمعية الجسم المهني للمحامين أن يبقى "ثابتا على موقفه الحقوقي الكوني للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتدعو إلى عدم المشاركة في هذه التظاهرة تحت أي اعتبار".



وأشار البيان إلى أن العديد من النقباء والمحامين المغاربة عبروا عن “استيائهم وتنديدهم بإمكانية مشاركة فرق من الكيان الصهيوني في التظاهرة الرياضية، وذلك من خلال إعلان مواقف وبيانات ومراسلات موجهة لرئيس الجمعية”.



وشدد البيان على أن الموقف يأتي انسجامها مع “مواقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب التاريخية المناهضة للتطبيع والمعتزة بالتضحيات الجسام والمساندة اللامشروطة للقضية الفلسطينية”.



وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت "إسرائيل" والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000، وذلك برعاية أمريكية.



وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع "إسرائيل"، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.