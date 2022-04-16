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ميليشيا "قسد" تختطف عددا من الشبان في مدينة الرقة

ميليشيا
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

اختطفت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عدداً من الشبان السوريين في مدينة الرقة لإجبارهم على القتال في صفوفها.

العالم-سوريا

ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية أنه بعد ساعات من اختطافها عدداً من الشبان على حاجز حزيمة شمال الرقة وشارع تل أبيض بمدينة الرقة أقدمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” على إقامة العديد من الحواجز المسلحة الجديدة داخل المدينة وداهمت سوق الجمعة فيها واختطفت أربعة شبان واقتادتهم إلى أحد معسكراتها لتدريبهم وزجهم قسراً للقتال في صفوفها.

كما قامت ميليشيا “قسد” أمس بإغلاق 26 محلاً تجارياً في سوق الطبقة والحي الثاني والشارع العريض في المدينة واختطفت عدداً من العاملين فيها واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

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