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الاتفاق النووي.. امريكا لاتكترث لضغوط الاسرائيلية العربية

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

استبعد الباحث السياسي سعيد شاوردي استسلام الولايات المتحدة للضغوط الاسرائيلية والخليجية بشأن توقيع الاتفاق النووي مع ايران.

العالم - خاص بالعالم

وقال شاوردي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: حتی عندما انسحب الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 تحت ضغوط اسرائيلية وعربية، لم تكن هذه الخطوة، نتيجة لتلك الضغوط بل كانت هناك فرصة لكسب ود السعودية والحصول علی مئات المليارات عن طريق صفقات بيع الاسلحة.

وأكد ان الولايات المتحدة تقدم مصالحها القومية علی جميع الاعتبارات سواء كانت ترتبط بحلفائها العرب او "اسرائيل" واذا وصلت الولايات المتحدة الی هذه النتيجة ان الاتفاق النووي يضمن مصالحها – وهو ما حصل بناء علی تصريحات المسؤولين الاميركان – فانها لن تهتم بالضغوط الاسرائيلية والعربية.

وتوقع شاوردي ان تباشر الولايات المتحدة بتوقيع الاتفاق النووي مع ايران، خلال الفترة القادمة دون الاكتراث لضغوط التحالف العربي – الاسرائيلي.

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