طقس العراق.. عودة للعواصف الترابية والغبار في هذا الموعد

العالم-العراق

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس اليوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، وأن درجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأضاف أن "طقس يوم غد الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما سترتفع درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، في عموم البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة سترتفع عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد، والرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تتحول ليلا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة (30-20) كم/س مسببة تصاعد الغبار فيها، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (4-6) كم، في المنطقتي الشمالية والوسطى، فيما ستكون الرياح في المنطقة الجنوبية، جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، ومدى الرؤية (8-10) كم".

ولفت إلى أن "طقس يوم الاربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مغبراً مع فرصة لحدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س ، ومدى الرؤية (6-8) کم وفي الغبار(4-6) كم ،وفي العواصف أقل من 1000 متر، أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مسببة تصاعداً للغبار، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (4-6) كم".