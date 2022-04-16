حزب الله يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الأقصى

العالم - لبنان

وقال حزب الله في بيان إن ما اقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك خطير لحرمة الأقصى ويمسّ بمشاعر أكثر من مليار مسلم وكل الأحرار في العالم

وأحيى حزب الله شجاعة الشعب الفلسطيني وتصديه البطولي لآلة الارهاب الاسرائيلي

كما أعرب حزب الله في بيانه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني المنتفض في القدس المحتلة والمدافع عن حرمة الأقصى

وأدى عشرات آلاف المواطنين من مدينة القدس المحتلة وداخل أراضي الـ48، ومن الضفة الغربية، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اعتداءات الاحتلال.



وكانت حصيلة اعتداءات الاحتلال على الأقصى أكثر من 160 مصابا في صفوف المصلين، بعضهم وصفت إصابتهم بالخطيرة، ونحو 400 معتقل، وتخريب وتدمير في المسجد ومصلياته خاصة المصلى القبلي الذي اعتكف فيه نحو 2000 مصل.