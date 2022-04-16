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مصر: منع التهجد والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان!

مصر: منع التهجد والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان!
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، عدم السماح بصلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان.

العالم - مصر

وشدد جمعة سهرة البارحة على عدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، مشيرا إلى أن "من أراد التهجد فعليه به في بيته، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي".

كما أشار إلى أن "صلاة العيد ستقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في تدافع المصلين على الساحات".

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