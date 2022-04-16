السعودية.. بعد اعتقال المعارضين والامراء سابقا والقضاة حاضرا، لمن الدور لاحقا؟

العالم - سبورتي

-سجون المملكة باتت تمتلأ بمعارضي ابن سلمان من شتى التيارات. ضمن حملات اعتقال مكثفة بدأت منذ العام 2017 طالت العديد من النشطاء والسياسيين والحقوقيين والشخصيات العامة، فضلا عن عدد كبير من الدعاة .

-ولم يسلم بعض أمراء الأسرة الحاكمة من الاعتقال أمثال محمد بن نايف ولي العهد السابق، والأمير الوليد بن طلال، وأيضاً أبناء الملك عبدالله واخرون بحجة مكافحة الفساد .

-باوامر من ابن سلمان تم القبض على تسعة من كبار القضاة السعوديين بينهم عبد العزيز بن مداوي الجابر، وهذا الأخير هو المسؤول عن احكام بإعدام 81 شخصاُ جماعيّاً الشهر الماضي وخالد اللحيدان الذي كان قد أدان الناشطة لجين الهذلول بتهم إرهاب .

باوامر من الملك ؟؟؟؟ تم اعتقال ؟؟؟؟؟؟