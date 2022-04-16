شاهد..خبير قانوني: السعودية لا يوجد فيها قانون جنائي

العالم - خاص بالعالم

وقال التميمي في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن النظام السعودي شن حملات كثير قبل حملة الاعتقالات الجديدة التي طالت "القضاة"، مضيفا أن، السعودية لا يوجد فيها قانون جنائي بل لديها اجراءات جنائية.

واشار الخبير القانوني الى ان علي عقوبة الاعدام حسب القانون الجنائي الدولي الغيت وتحولت الى الحكم المؤبد.

اوضح التميمي أن القضاة في جميع دول العالم يتمتعون بالحصانة وان القاضي لايحكم بعلم شخصي ليتم اعتقاله، مشيرا الى ان السعودية لا يوجد لديها قانون جنائي ليتخذ القضاة قراراتهم وفقه.

هذا وقد قالت منظمة سند الحقوقية ان السلطات السعودية اعتقلت سبعة قضاة على رأسهم مساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض عبد العزيز بن مداوي ال جابر، وذلك الى جانب عضو المحكمة العليا محمد بن عبدالله العمري، والقاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة ناصر بن سعود الحربي ورئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة محمد بن مسفر الغامدي اضافة الى قضاة اخرين.

واوضحت المنظمة ان السلطات السعودية شنت حملة مداهمات واسعة في مقرات المحاكم ونقلت المعتقلين الى مكان مجهول.

فيما اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية أن اعتقال مجموعة من القضاة يدل على أن النظام السعودي لديه نية مبيتة للتخلص منهم لتبييض صفحته الاجرامية.

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