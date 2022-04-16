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السيد نصرالله يبحث الشؤون الانتخابية مع رئيس المركز الوطني في الشمال

السيد نصرالله يبحث الشؤون الانتخابية مع رئيس المركز الوطني في الشمال
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله ‏رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، في حضور مسؤول العلاقات الوطنية للحزب محمود قماطي.

العالم - لبنان

وتم خلال اللقاء التداول في الشؤون الانتخابية وآخر المستجدات السياسية.

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