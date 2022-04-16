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كمالوندي: قمنا بنقل أجهزة الطرد المركزي إلى أماكن أكثر أماناً

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، إن إيران قامت بنقل أجهزة الطرد المركزي من مجمع تسا في كرج إلى مجمع نطنز لضمان سلامتها من التهديد الإرهابي، وإن هذه الأجهزة موجودة حاليا في مجمع نطنز وتعمل بشكل مستمر.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم قال كمالوندي:"لدينا مشروع عام لتطوير عملية إنتاج أجهزة الطرد المركزي وكذلك لضمان سلامتها وتوفير الحماية لها.. فنتيجة للعمليات الإرهابية التي شنت على مجمع كرج اضطررنا إلى تشديد التدابير الأمنية فقمنا حينها بنقل بعض أجهزة الطرد المركزي ومن ثم قمنا بنقل البقية في الفترة الأخيرة إلى مجمعي نطنز وإصفهان، بعبارة أخرى قمنا بنقل أجهزة الطرد المركزي إلى أماكن أكثر أماناً وهي حالياً تعمل بشكل مستمر".

وحول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اشار كمالوندي إلى ان الوكالة قدمت تقريرين بهذا الخصوص الأول حول عملية نقل هذه الأجهزة والثاني حول الكاميرات وبدء تشغيلها مشيرا إلى أن الوكالة أثارت بعض الإبهامات فقمنا بتقديم التوضيحات اللازمة.

نوه كمالوندي:"لقد قدمنا للوكالة الدولية توضيحات فيما يتعلق بنقل هذه الأجهزة وقلنا لهم أن عملية النقل هذه تتم في إطار الاتفاقيات المبرمة وأن المراقبة على العملية متوفرة عبر الكاميرات لكن دون منح الوكالة المعلومات التي تجمعها هذه الكاميرات".

وأضاف كمالوندي:"بمعنى آخر فأن الكاميرات ستواصل عملها وأن الوكالة سوف تحصل على المعلومات منها بعد أن يتم الإتفاق بين الطرفين".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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