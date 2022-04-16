روسيا تحذّر الدول الغربية من مغبة إمداد أوكرانيا بالأسلحة

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آخر تطورات الميدان في اليوم الثاني والخمسين لانطلاق العملية، قصف القوات الروسية مصنعا عسكريا ثانيا لتجميع الدبابات قرب كييف ما أسفر عن تدميره بالكامل.

وكان قصف روسي استهدف الجمعة في منطقة كييف مصنعا لإنتاج صواريخ نبتون التي قال الجيش الأوكراني إنه استخدمها لضرب الطراد الروسي موسكفا.

واعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير سبعة وستين منطقة تجمع عسكرية وإسقاط مقاتلة حربية أوكرانية يبجنون مدينة ايزيوم.



وحذرت روسيا رسميا الولايات المتحدة ودولا حليفة من تبعات إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.



وجاء التحذير في مذكرة دبلوماسية رسمية صدرت من موسكو، جاء فيها أن شحنات الأسلحة التي ترسلها واشنطن وبعض دول الناتو تفاقم للصراع في أوكرانيا، وقد تؤدي إلى ما وصفه دبلوماسيون روس بتبعات لا يمكن توقعها.



وحول العقويات التي فرضها الغرب على موسكو ،نشرت صحيفة /غلوبال تايمز/ الحكومية الصينية، تقريرا حول العقوبات الأمريكية ضد روسيا، ووصفتها بالمغامرة السياسية غير المدروسة، التي سيتعين على العالم بأسره دفع ثمنها.



في المواقف قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان واشنطن لم تقدم تفسيرات لأنشطتها البيولوجية في أوكرانيا بل عمدت إلى حملة دعائية شرسة ضد روسيا.



واعلنت موسكو أنها حظرت دخول رئيس الوزراء بوريس جونسون وعدد من المسؤولين البريطانيين الآخرين الى الاراضي الروسية، بعدما فرضت لندن عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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