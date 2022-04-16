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أحزاب تونسية تبدي قلقها من"سعي السلطة للإستحواذ على القضاء"

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

رغم قيامه بتنصيب مجلس أعلى للقضاء وتغيير قانونه الأساسي بمرسوم رئاسي، بدأ الرئيس قيس سعيد متذمرا من بطء إقرار الأحكام القضائية في قضايا عديدة، آخرها قضية التآمر على أمن الدولة المتعلقة بعدد من نواب البرلمان المنحل. 

العالم - مراسلون

سعيّد وجه خلال اجتماع بوزيرة العدل نقدا لاذعا للقضاة واصفا ما يجري بأنه اغتيال للعدل.

تعبر أحزاب وتيارات سياسية عديدة عن مخاوفها مما تصفه بالسعي المحموم للاستحواذ على السلطة القضائية عبر التدخل المباشر في سير القضاء و محاولة تطويعه لضرب الخصوم السياسيين.

تصريحات الرئيس سعيد تأتي بعد اعلان النواب الذين وقع التحقيق معهم أمام وحدة مكافحة الإرهاب سابقا بتلقيهم اعلاما بانهاء وضع الاحالة على القضاء وتأجيل البحث في قضية التآمر على أمن الدولة إلى أجل غير مسمى، ما دفع سعيد إلى القيام برد الفعل لاحراج القضاة كما يقول محللون.

معركة القضاء في تونس معركة طويلة الامد وحاسمة النتائج.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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