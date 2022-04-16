العالم - مراسلون

سعيّد وجه خلال اجتماع بوزيرة العدل نقدا لاذعا للقضاة واصفا ما يجري بأنه اغتيال للعدل.

تعبر أحزاب وتيارات سياسية عديدة عن مخاوفها مما تصفه بالسعي المحموم للاستحواذ على السلطة القضائية عبر التدخل المباشر في سير القضاء و محاولة تطويعه لضرب الخصوم السياسيين.

تصريحات الرئيس سعيد تأتي بعد اعلان النواب الذين وقع التحقيق معهم أمام وحدة مكافحة الإرهاب سابقا بتلقيهم اعلاما بانهاء وضع الاحالة على القضاء وتأجيل البحث في قضية التآمر على أمن الدولة إلى أجل غير مسمى، ما دفع سعيد إلى القيام برد الفعل لاحراج القضاة كما يقول محللون.

معركة القضاء في تونس معركة طويلة الامد وحاسمة النتائج.

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