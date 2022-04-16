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على خلفية عراقيل التاشيرات التي تضعها واشنطن؛

وزير الاقتصاد الايراني يلغي زيارته الى امريكا

وزير الاقتصاد الايراني يلغي زيارته الى امريكا
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

 اعلنت وزارة الاقتصاد والشؤون المالية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، عن الغاء زيارة الوزير "سيد احسان خاندوزي" الى الولايات المتحدة لحضور اجتماع البنك الدولي الموسمي؛ وذلك اثر تأخر السلطات الامريكية في اصدار تاشيرات الدخول للوفد الايراني وارجاء ذلك الى تاريخ الزيارة.

العالم - ايران

وبحسب البيان الصادر اليوم السبت عن وزارة الاقتصاد والشؤون المالية، فإن الحكومة الامريكية تنصلت للكرّة عن الوفاء بتعهداتها قبال المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهي تعمد الى وضع العراقيل في اصدار التاشيرات للوفد الايراني لحضور الاجتماعات الدولية.

واضاف البيان، ان الادارة الامريكية تستغل وجود بعض المنظمات الدولية داخل اراضيها وبذلك قامت لاكثر من مرة بعرقلة حضور وفد يمثل ايران، باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة لصندوق النقد والبنك الدوليين، في اجتماع هتين المنظمتين.

واكدت وزارة الاقتصاد والشؤون المالية، ان استغلال امريكا للمنظمات الدولية لم يقتصر على هذا الامر، وانما تعمد واشنطن بواسطة حظرها اللاقانوني الى منع ايران من الحصول على حقوقها لدى المنظمات الدولية ايضا.

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