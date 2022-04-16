بوتين ناقش مع بن سلمان الحرب في أوكرانيا والتسوية باليمن

العالم- أوروبا

وأكدت الرئاسة الروسية في بيان صدر عنها اليوم السبت أن بوتين ومحمد، خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب السعودي، استعرضا "المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، خصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري"، وأعربا عن "سعيهما المشترك إلى مواصلة تطوير الروابط متبادلة المنفعة" بين الدولتين.

وأشاد الرئيس الروسي وولي العهد السعودي، وفقا للبيان، بالعمل المشترك الجاري ضمن إطار تحالف "أوبك+" بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

وتابع البيان: "تم تبادل الآراء إزاء عدد من الملفات المطروحة على الأجندة الدولية، منها الوضع حول أوكرانيا والتسوية في اليمن".