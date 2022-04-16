هجوم ممنهج لنظام آل سعود لتشويه القضية الفلسطينية

العالم – المحميات

بهذا الشهر الفضيل الذي يعتبره كيان الاحتلال الصهيوني وبال عليه من ناحية ان المقاومين الفلسطينيين يقومون بعمليات بوقت المقاومة الفلسطينية تقوم فيها ايضا بعمليات استشهادية.

يحضر هنا موقف مملكة الخير مملكة آل سعود تجاه القضية الفلسطينية وتجاه فلسطين وتجاه هذه العمليات فاحيانا يطلقون على المقاومين بالعملاء واحيانا بالتجار واحيانا مضللين ضمن محاولاته الدائمة لتشويه القضية الفلسطينية.

اوردت وسائل الاعلام السعودية خبر زيارة ولي العهد السعودي للمسجد النبوي الشريف وقرار توسيع مسجد قباء بكثير من التهليل والتطبيل.

عزل السعودي عبد ربه منصور هادي الذي وضعته رئيسا على اليمن بعد ان استخدمته وانتهت من استخدامه.