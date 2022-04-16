السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي لقناة العالم: لدينا خطة متكاملة لتطوير اجهزة الطرد المركزي وضمان أمنها

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الامن العراقي يعلن نتائج الصفحة الثانية من "المطرقة الحديدية"

فيديو غرافيك.. شرطة الاحتلال تعتدي بوحشية على آلاف المصلين داخل الأقصى

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. خلافات المجلس الرئاسي وقوة امريكية في البحر الاحمر

غلوبال تايمز: العقوبات الأمريكية ضد روسيا مغامرة جيوسياسية سيدفع ثمنها العالم

سوريا تدين بشدة جرائم كيان الاحتلال في القدس المحتلة

نصرة للمسجد الأقصى.. دعوات لمسيرة مساء اليوم في رام الله