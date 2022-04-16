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أيمن زيدان يرد على منتقدي زيارته العتبات المقدسة بالعراق

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

رد الفنان السوري الكبير أيمن زيدان على البلبلة التي أثارها بعض الطائفيين عقب زيارته للعتبات المقدسة في مدينة كربلاء بالعراق.

العالم - العراق

ونشر زيدان المعروف صوراً على صفحته في “انستغرام”، لزيارة سابقة لإحدى الكنائس في مدينة حمص، ولقائه مع مطران السريان الأرثوذوكس (سلوانس بطرس النعمة)، إضافة إلى صورة لزيارته الأخيرة لكربلاء المقدسة في العراق، معلقاً عليها: "لن أرد على موجة الافتراء والتدليس …نحن اكبر من كل الطائفية واتباعها".

وقبل يومين تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان أيمن زيدان خلال زيارته لكربلاء المقدسة في العراق.

ووفقا للفيديو المتداول فقد ظهر زيدان خلال زيارته للعتبات المقدسة في كربلاء المقدسة، حيث بدا سعيدا جدا برفقة بعض الإعلاميين العراقيين الذي وثقوا الزيارة.

وعبر الفنان السوري عن سعادته وفرحته بالتواجد في كربلاء.

وقال زيدان تعبيراً عن فرحته بتلك الجولة: "أكبر من الكلمات. إحساس كتير خاص الآن. هلأ مو قادر عبر عن اللي عم نشوفه".

وشكر زيدان العراقيين على الاحتفاء الكبير والترحيب الذي لقيه منهم أثناء زيارته العراق.

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