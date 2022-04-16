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ا ف ب: مقتل 5 أطفال وامرأة على الأقل في شرق أفغانستان بصواريخ أطلقها الجيش الباكستاني عبر الحدود

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

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