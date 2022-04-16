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استشهاد مدني بانفجار لغم زرعته "قسد" بريف الحسكة

استشهاد مدني بانفجار لغم زرعته
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

استشهد مدني بانفجار لغم أرضي في محيط قرية العبوش بريف الحسكة الشمالي في سوريا التي تسيطر عليها “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي.

العالم - سوريا

وأشارت مصادر محلية لـسانا إلى أن لغماً أرضياً زرعته “قسد” في وقت سابق لتحصين مواقعها في محيط قرية العبوش بمنطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي انفجر أثناء رعي أحد المدنيين الأغنام ما أدى إلى استشهاده على الفور.

واستشهد طفل الأحد الماضي بانفجار لغم أرضي في محيط قرية الحريري بريف الحسكة الجنوبي التي تسيطر عليها “قسد”.

في سياق منفصل أصيب شخصان بجروح خطيرة جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين أثناء عملهما في أرضهما في السهول المحيطة ببلدة خربة غزالة بريف درعا.

وقال مصدر في الهيئة العامة لمستشفى درعا الوطني : “إن المستشفى استقبلت شخصين في العقد الخامس من العمر تعرض أحدهما لإصابة بالصدر والبطن والأطراف السفلية بينما أصيب الثاني في الأطراف والرأس وتم تقديم العلاجات والخدمات اللازمة لهما”.

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