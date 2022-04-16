السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 16-04-2022

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-04-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 15-04-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-04-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيسبوك تحذف صفحة قناة اي فيلم 2  

شاهد بالفيديو.. خوف يسيطر على بن سلمان اثناء زيارة المسجد النبوي

شاهد بالفيديو.. الرياض تكرر قصة استقالة الحريري مع عبد ربه منصور

بالصور.. توافد كبير على مراكز التسوية بمدينة دير الزور

روما ستغلق الموانئ الإيطالية أمام السفن الروسية اعتبارا من الأحد المقبل

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 16-04-2022