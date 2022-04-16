بالصور.. توافد كبير على مراكز التسوية بمدينة دير الزور

العالم - سوريا

وتوافد اليوم عشرات المواطنين إلى مركز التسوية لتسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وأشار عدد من شيوخ ووجهاء العشائر أن التوافد الكبير إلى مراكز التسوية في المحافظة هو تأكيد على رغبة جميع أبنائها المغرر بهم للعودة إلى حضن الوطن حيث قال الشيخ عبد الكريم الدندل أن ما تشهده مراكز التسوية رغم انقضاء عدة أشهر على افتتاحها إنما هو رسالة واضحة وجلية بأن كل من ابتعد عن كنف الدولة في مراحل سابقة أدرك أن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لأمنه وأمانه وحياته وممتلكاته.

عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم وأتوا من عدة قرى في الجزيرة السورية أشاروا إلى أن التسوية فرصة ثمينة لمن ضل الطريق للعودة إلى رشده.

وذكر عواد المشهور وحسن الخالص وإسماعيل النوري أنهم جاؤوا من مناطق مختلفة في الجزيرة وقاموا بتسوية أوضاعهم ليعودوا إلى منازلهم وأراضيهم بريف دير الزور ويمارسوا أعمالهم بالزراعة.

ولفت عمر العبادي إلى أنه متخلف عن أداء الخدمة الإلزامية وسوى وضعه ليلتحق بصفوف الجيش العربي السوري.

وتتواصل خلال الأيام القادمة عمليات التسوية في صالة العامل لإتاحة الفرصة أمام جميع المطلوبين للانضمام إليها.