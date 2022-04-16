العالم-الامارات

ووفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” يقود الدكتور إيلي عبادي، الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي في الإمارات العربية المتحدة، حاليًا جمعية الجاليات اليهودية الخليجية (AGJC) ، التي تأسست عام 2021 لتجمع اليهود في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وعمان، والسعودية.

وقال عبادي إن هناك حوالي 2000 يهوديا مقيما في الإمارات العربية المتحدة، مع حوالي 500 يهودي.

وقد تضاعف هذا الرقم منذ توقيع "اتفاقيات التطبيع"، التي طبعت العلاقات بين الإمارات والبحرين و"إسرائيل" في عام 2020، على حد قوله.

واستقبلت الإمارات العربية المتحدة وحدها أكثر من 200 ألف سائح يهودي منذ اتفاق التطبيع.

وقال الحاخام إن هذا يعني أن الوقت قد حان لدولة الإمارات العربية المتحدة ليكون لها حي يهودي خاص بها، موطن للفنادق ومراكز التسوق والمدارس وكنيسًا ومركزًا مجتمعيًا، على حد قوله.

حي يهودي في الإمارات

وأوضح عبادي: “سنشهد المزيد من دور العبادة والمدارس – من دور الحضانة إلى التعليم العالي – وحمامًا طقسيًا مصممًا لطقوس التطهير اليهودية، والمزيد من مؤسسات طعام الكوشر، ومركز مجتمعي”.

وأضاف: “ما نحتاجه هو حي يهودي، وقد تحدثت مع عدد قليل من مطوري العقارات حول هذا الموضوع.”

ويقدر العبادي أن السعودية فيها حوالي 1000 يهودي. مع وجود أعداد أقل في البحرين والكويت وقطر وعمان.

ويتوقع أن تعترف كل دولة من دول مجلس التعاون بالجاليات اليهودية في السنوات الخمس المقبلة. بناءً على اتفاقيات التطيبع بين الإمارات والبحرين والكيان الاسرائيلي.

وقال إنه “يؤمن إيمانا راسخا بأن السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان ستحذو حذوها وتنضم إلى عملية التطبيع مع "إسرائيل"، على حد قوله.