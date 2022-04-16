"هنية" يهاتف وزير الخارجية العُماني ويطلعه على جرائم الاحتلال بالأقصى

العالم - فلسطين

وبحث الجانبان التطورات الميدانية المتسارعة، حيث وضع هنية البورسعيدي في صورة الأحداث الجارية بالمسجد الأقصى المبارك، وعملية الاقتحام التي تمت فجر أمس الجمعة من قوات الاحتلال، ومحاولات المستوطنين إدخال وذبح القرابين داخل المسجد، بحسب بيان صدر عن حركة "حماس" اليوم السبت.



وأكد رئيس الحركة: أن "شعبنا يواصل عملية الدفاع عن مقدسات أمتنا"، مشيرًا إلى عمليات القتل التي أوقعت نحو ٢٠ شهيدا منذ بداية رمضان، والاعتقالات المتواصلة.

ميدانيا قال المحامي الفلسطيني خالد زبارقة، اليوم السبت، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي حوّلت نحو تسعين معتقلاً من المرابطين في المسجد الأقصى المبارك فجر أمس الجمعة، إلى المحكمة للنظر في قضيتهم.